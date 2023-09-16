روسيا تُحبط مُخططًا أوكرانيًا لشن هجوم إرهابي بطائرتين مُسيّرتين

أسقطت "أنظمة الدفاع الجوي الروسية"، طائرتين مُسيّرتين أوكرانيتين الليلة الماضية في مقاطعتي تفير وكالوغا جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أحبطت مخططا أوكرانيا لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية.

وأحبطت الدفاعات الروسية أمس الخميس هجوما أوكرانيا على سفينة الإنزال الصاروخية الروسية "ساموم" بزورق مسير في البحر الأسود.

بوتين يُعلن استعداد روسيا لبدء مُحادثات سلام مع أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن بلاده لم ترفض قط إجراء مُحادثات مع أوكرانيا ردًا على اقتراح الولايات المتحدة بأن موسكو تُماطل في المُحادثات، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي بروسيا، قال بوتين: "لم نرفض المحادثات أبدًا، وإذا كان الطرف الآخر يريدها، فمن المرحب به أن نقول ذلك بشكل قاطع، كما أقول الآن".

وأضاف الرئيس الروسي، أن المرسوم الذي وقعه فولوديمير زيلينسكي العام الماضي بحظر المفاوضات مع حكومة بوتين يمنع أي مناقشات من هذا القبيل.

وتابع بوتين: "نحن لا نسمع أي شيء بخصوص المحادثات من الجانب الآخر".ى

ووفقًا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخيرًا إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشرات حتى الآن على أن بوتين "مهتم بدبلوماسية هادفة".