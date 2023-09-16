انطلاقة تاريخية.. اتفاق جيرارد يواصل العزف الكروي في الدوري السعودي

يسير فريق الاتفاق تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد بخطى ثابتة في الموسم الحالي، ليسجل أفضل انطلاقة له في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الاتفاق رابع انتصاراته في الدوري السعودي على حساب أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة من المسابقة.

عروض ونتائج الاتفاق المميزة في الموسم الحالي جعلته يتواجد في المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل في لقاء وخسر آخر.

وتأتي انطلاقة الاتفاق التاريخية بفضل المدرب ستيفين جيرارد والصفقات الجديدة المميزة التي أبرمتها إدارة فارس الدهناء في الانتقالات الأخيرة، وعلى رأسهم هندرسون وفينالدوم وموسى ديمبلي وكوايسون.

وتعتبر بداية " فارس الدهناء " هي الأفضل له منذ العودة لدوري المحترفين السعودي حيث كانت النتائج المتواضعة والمتذبذبة هي السمة الدائمة لفارس الدهناء، ويصارع كثيرا من أجل البقاء في المسابقة، لكن الثبات كان العنوان الرئيسي منذ المواجهة الأولى له، والتي تمكن فيها من التغلب على النصر أحد أبرز المرشحين لنيل لقب دوري روشن السعودي.

ويواجه الاتفاق نظيره الطائي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة ويفصله عن اتحاد جدة الذي يأتي في الوصافة نقطة واحدة.