5 أطعمة مضادة للالتهابات تقلل من آلام المفاصل

التهاب المفاصل هو حالة شائعة تسبب آلام المفاصل. في حين أن بعض الأعراض قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض المرتبطة بمرض المفاصل، إلا أن البعض الآخر قد يقلل من آلام التهاب المفاصل.

ولحسن الحظ، شارك أحد الأطباء 5 أطعمة مضادة للالتهابات قد تساعد، أوصى بإجراء تغييرات غذائية يمكن أن تخفف الالتهاب والألم الناتج عن التهاب المفاصل.

وتقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا حصريًا لموقع MedicForum: "على الرغم من أنها قد لا تكون علاجًا لالتهاب المفاصل، إلا أن تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض وتحسين صحة المفاصل بشكل عام".

المكسرات والبذور

قد تساعد المكسرات والبذور، المليئة بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، في تقليل الالتهاب ولها تأثير إيجابي على أعراض التهاب المفاصل، وفقًا لطبيبك.

أوصت الدكتورة أندريفا بتناول حفنة صغيرة من اللوز والجوز وبذور الكتان يوميًا.

زيت الزيتون

وأوضحت أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة المفاصل.

واستخدم زيت الزيتون البكر الممتاز كزيت الطهي الرئيسي ولضمادات السلطة، وملعقتان كبيرتان يوميًا هي كمية شائعة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

الحبوب الكاملة

من الأرز إلى الكينوا، ومن الشوفان إلى الحنطة، قد يساهم محتوى الألياف في الحبوب الكاملة في فوائد مضادة للالتهابات، أوصت الطبيبة بضرورة التأكد من أن نصف تناولك اليومي من الحبوب على الأقل يأتي من الحبوب الكاملة.

الثوم

غني بمركبات الكبريت، وقد يساعد هذا المكون الطهي الشهير في تقليل الالتهاب، تشرح أندريفا: "قم بتضمين فص أو اثنين من الثوم في نظامك الغذائي اليومي لجني خصائصه المضادة للالتهابات".

الشاي الأخضر

معبأ بمضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة، يقدم هذا المشروب الشعبي أكثر من مجرد طعم ترابي مهدئ.

وشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل.