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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مواطن استقبل الرئيس في منزله: "السيسي أخلاقه عالية والخير على يديه قادم"

أهدى المواطن الرئيس
أهدى المواطن الرئيس مسبحة

كشف عادل فكري عبدالعليم، الموطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله بقرية "سدس الأمراء"، كواليس زيارة الرئيس السيسي له بمنزله خلال وجوده بالقرية. 

 قال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "الرئيس كان جاي القرية، وكان موجود على بعد 200 متر من الشقة بتاعتي، وكان داخل على مشروع شقق الإسكان الاجتماعي، وأنا أول عمارة كان هيعدي عليها، وكنت أنا وأولادي واقفين في البلكونة، وقلتله اتفضل عندنا يا ريس، فابتسم وقالي أنا طالعلك أهو وغير اتجاهه وجاء إلى المنزل وشرفني". 

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 تابع: "مكنتش مصدق وهو طالع عندي ودخل عندنا ورحب بيا، وقعد معانا حوالي 10 دقايق، وأنا رحبت به وشكرته على المجهود اللى عمله في حياة كريمة، لأن القرية اتنقلت نقلة كبيرة وبقت مدينة مش قرية". 

 لفت إلى أن أولاده سعداء جدًّا بزيارة الرئيس، وحتى الآن لا يصدقوا أن الرئيس كان في منزلنا، مواصلًا: "الرئيس جبر بخاطر كل واحد نادى عليه خلال الزيارة".

  أردف: "الرئيس حنين جدًّا، وأب لينا كلنا ومتخيلتش أنه بالطيبة والسماحة دي وأخلاقه عالية أوي، والخير قادم على إيديه بإذن الله".

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