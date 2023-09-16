لقاء حواري حول" التصدي للشائعات" بديرمواس في المنيا

شهد اليوم السبت 16 من سبتمبر 2023 تنفيذ لقاء حواري عن كيفية التصدي للشائعات بمركز شباب مدينة ديرمواس جنوب المنيا ، وحضر اللقاء عدد 50 عضوا من أعضاء ورواد مركز الشباب .

وحاضر اللقاء الدكتور مؤمن شعبان " محاضر معتمد من وزارة الشباب والرياضة، وذلك طبقا لخطة مديرية الشباب الرياضة بالمنيا، إدارة التعليم المدني و البرلمان، إدارة الشباب والرياضة بديرمواس، قسم التعليم المدني و البرلمان بتنفيذ أنشطة التثقيف السياسي عن شهر سبتمبر ، ضمن نسبة ال 5 % بمراكز الشباب، وتحدث عن مفهوم الشائعات، كيفية التفرقة بين الأخبار الصحيحة و الخاطئة، كيفية التصدى للشائعات و الأخبار المغلوطة التى قد تمثل خطرا واضحا على الشباب و الأمن القومى، كذلك كيفية التصدى لتلك الشائعات من خلال القنوات الشرعية ، والحصول على الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية بمؤسسات الدولة ، التحقق من كافة الأخبار التى يتم تداولها ، وعدم الإنسياق وراء الشائعات و الأخبار الكاذبة ، كما تحدث أيضا عن نظام الحكم في مصر، و الفرق بين أنظمة الحكم المختلفة التي مرت بها مصر ، التعريف بمزايا و عيوب كل نظام ، معني الديمقراطية و المزايا التي أدت إلى إعتبارها من أفضل أنظمة الحكم.

وأشار المحاضر ، إلى ضرورة تنفيذ مثل هذه المشروعات والدورات والتدريبات ، والتى تهدف إلى توعية الشباب و الطلائع بخطورة الشائعات ، وكيفية تحرى الدقة والتصدي للأفكار الهدامة، كيفية مواجهتها ، وتم التنفيذ تحت إشراف إدارة البرلمان بالمديرية بقيادة احمد طه علي مدير الإدارة ، جمال احمد يوسف ، أشرف محمد عبد الأعلى مسئولي التعليم المدني و البرلمان بالمديرية، و بحضور صبحى احمد عبد الظاهر وكيل الإدارة، رجاء مخيمر كامل رئيس قسم التعليم المدني و البرلمان بالإدارة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة و إشراف عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس