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السبت 16 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لقاء حواري حول" التصدي للشائعات" بديرمواس في المنيا

لقاء حواري
لقاء حواري

شهد اليوم السبت  16 من سبتمبر 2023 تنفيذ لقاء حواري عن كيفية التصدي للشائعات بمركز شباب مدينة ديرمواس جنوب المنيا ، وحضر اللقاء عدد 50 عضوا من أعضاء ورواد مركز الشباب .

 وحاضر اللقاء الدكتور مؤمن شعبان " محاضر معتمد من وزارة الشباب والرياضة، وذلك طبقا لخطة مديرية الشباب الرياضة بالمنيا، إدارة التعليم المدني و البرلمان، إدارة الشباب والرياضة بديرمواس، قسم التعليم المدني و البرلمان بتنفيذ أنشطة التثقيف السياسي عن شهر سبتمبر ، ضمن نسبة ال 5 % بمراكز الشباب، وتحدث عن مفهوم الشائعات، كيفية التفرقة بين الأخبار الصحيحة و الخاطئة، كيفية التصدى للشائعات و الأخبار المغلوطة التى قد تمثل خطرا واضحا على الشباب و الأمن القومى، كذلك كيفية التصدى لتلك الشائعات من خلال القنوات الشرعية ، والحصول على الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية بمؤسسات الدولة ، التحقق من كافة الأخبار التى يتم تداولها ، وعدم الإنسياق وراء الشائعات و الأخبار الكاذبة  ، كما تحدث أيضا عن نظام الحكم في مصر، و الفرق بين أنظمة الحكم المختلفة التي مرت بها مصر ، التعريف بمزايا و عيوب كل نظام ، معني الديمقراطية و المزايا التي أدت إلى إعتبارها من أفضل أنظمة  الحكم. 

وأشار المحاضر ، إلى ضرورة  تنفيذ مثل هذه المشروعات والدورات والتدريبات ، والتى تهدف إلى توعية الشباب و الطلائع بخطورة الشائعات ، وكيفية تحرى الدقة والتصدي للأفكار الهدامة، كيفية مواجهتها ، وتم التنفيذ تحت إشراف إدارة البرلمان بالمديرية بقيادة احمد طه علي مدير الإدارة ، جمال احمد يوسف ، أشرف محمد عبد الأعلى مسئولي التعليم المدني و البرلمان بالمديرية، و بحضور صبحى احمد عبد الظاهر وكيل الإدارة، رجاء مخيمر كامل رئيس قسم التعليم المدني و البرلمان بالإدارة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة و إشراف عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة  الشباب والرياضة بديرمواس

الجريدة الورقية