اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺎس ﻳﺸﺎرك ﻓﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ

الطيران المدنى على طريق العالمية (٢)

<< الفريق محمد عباس: إقامة شراكات قوية وتعميق التعاون والتواصل لبناء مستقبل أفضل لصناعة الطيران المدنى فى أفريقيا

<< دفع المعدلات الاقتصادية والتعاون البينى ووضع رؤى مشتركة بين الدول الأفريقية من أجل تعزيز سلامة وأمن الطيران

<< أهداف القمة تتوافق مع ما تتبناه الحكومة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز أواصر الترابط والتعاون مع جميع دول القارة السمراء

<< دور محورى لأفكاك والايكاو لتعزيز السلامة الجوية.... والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة

قدموا برامج مساعدة بشأن الوقود البديل ACT-SAF الذى تم توفيره لقارتنا الأفريقية

شارك الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى قمة الطيران الأفريقى 2023 African Aviation Summit.. والتى أقيمت بالعاصمة النيجرية أبوجا على مدار يومى 13 و14 سبتمبر الجارى، بحضور / FestusKeyamo وزير الطيران وتطوير الفضاء بجمهوريه نيجيريا والسيدة Adefunke Adeyami سكرتير عام المنظمة الأفريقية للطيران المدنى «الأفكاك» ولفيف من خبراء صناعة النقل الجوى فى العالم وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية ووزراء الطيران ورؤساء سلطات الطيران المدنى ببعض الدول الأفريقية وعدد من رؤساء شركات الطيران الأفريقية والمديرين التنفيذيين للمطارات داخل القارة الأفريقية، بالإضافة إلى مشاركة ما يقرب من ١٠٠ جهة فى مختلف المجالات المتعلقة بصناعة النقل الجوى فى المعرض المقام على هامش القمة.

هذا وقد تناولت الجلسات الخاصة بهذه القمة بعض الموضوعات المهمة والقضايا المشتركة فى صناعة الطيران المدنى الأفريقى ومن بينها الاستدامة والاتجاه العالمى للمشاركة الأفريقية فى صناعة الطيران العالمى، حل نقص وقود الطيران المستدام بأفريقيا، وتركيز أفريقيا حول تمويل الطيران وتأثيره على نمو شركات الطيران داخل القارة الأفريقية، وكذلك دور الحكومات الأفريقية الفعال فى تطوير ونمو شركات الطيران والتعاون والتكاتف لنمو صناعة الطيران فى أفريقيا، بالإضافة إلى دراسة خطط واستراتيجيات شركات الطيران الأفريقية، فضلًا عن مواجهة صناعة الطيران بأفريقيا لتحديات السماوات المفتوحة من أجل تحديث المجال الجوى وكذلك الشحن الجوى داخل القارة الأفريقية.

وفى كلمته التى ألقاها الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى الجلسة الافتتاحية لقمة الطيران الأفريقى، وجه الشكر للحكومة النيجرية على حفاوة الاستقبال ورعايتها لهذا الحدث وللساده القائمين على هذا المؤتمر، كما أعرب عن خالص تقديره للجهود الواضحة والبناءة إلى تبذلها منظمة الطيران الأفريقية فى تعزيز السلامة الجوية والتنسيق مع شركاء الصناعة الإقليميين والدوليين نحو تطوير صناعة النقل الجوى الأفريقى.

وأكد عباس أن صناعة النقل الجوى تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمى، فالعالم يمضى بخطوات سريعة نحو تطوير منظومة الطيران المدنى العالمى، بينما تتباطئء أفريقيا رغم إمكاناتها الواسعة فى مصفوفة اللحاق بالركب العالمى، حيث تحتضن قارة أفريقيا 18% من سكان العالم، ورغم ذلك فإن حصتها تمثل 2.1% من إجمالى أنشطة قطاع النقل الجوى العالمى، مشيرا إلا أن فرص النمو فى قطاع الطيران الأفريقى لا يمكن تجاهلها، فتشير الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولى للنقل الجوى (الأياتا) أن شركات الطيران الأفريقية شهدت انتعاشًا ونموًا ملحوظًا بنسبة 87,1٪ خلال الربع الأول من عام 2023، وفى الربع الثانى من عام 2023، شهدت شركات الطيران الأفريقيه ثانى أعلى معدل نمو سنوى فى حركه الركاب وتفوق فى الأداء من حيث إجمالى حركه الركاب الدولية.. ومع كل هذا التطور والتنامى المتلاحق فإن المنطقة تواجه عدة تحديات هائلة على مستويى السلامة والتشغيل، فضلًا عن وجود بعض القصور فى المطارات والملاحة الجوبة مما يبرز أهمية تطوير برامج وخطط البنية التحتية للطيران على المستوى الوطنى والإقليمى، وضرورة أن تتوافق تلك الخطط مع برامج السلامة الوطنية لكل دولة SSP بما يتوافق مع الخطط العالمية للايكاو سواء للسلامة أو الملاحة الجوية،.

ونوه سيادته خلال كلمته عن التحدى البيئى وقضايا التغير المناخى وأهمية الحفاظ على البيئة ويتمثل ذلك فى انبعاثات كربونية صفرية فى عام ٢٠٥٠، مما يترتب عليه ضرورة التوجه إلى استخدام الوقود البديل رغم ارتفاع تكاليف شرائه إلى ٣ أضعاف الوقود الحيوى.

كما ثمّن وزير الطيران الدور المحورى الذى يلعبه الأفكاك لتعزيز السلامة الجوية، وكذلك الأيكاو والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لما قدموا من برامج المساعدة وبناء القدرات والتدريب فى شأن الوقود البديل ACT-SAF الذى تم توفيره لبلدان قارتنا الأفريقية، وأشار عباس إلى الجهود التى تبذلها الأفرا والأياتا ومبادرتها الأخيرة بالتركيز على أفريقيا FocusAfrica والتى تعد خطوة جيدة نحو تعظيم مساهمة قطاع الطيران فى التنمية عبر القارة الأفريقية من خلال خدمة الركاب وشركات الشحن بشكل أفضل.

وأشار سيادته إلى دعم الاتحاد الأفريقى للطيران المدنى الأفريقى وحرصه على تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063 والذى سوف يؤدى إلى تيسير إعداد الإطار المؤسسى الإقليمى لنشر أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية الإقليمية القابلة للتشغيل البينى.

وفى ختام كلمته أكد وزير الطيران أن قطاع الطيران المدنى المصرى يسعى إلى تحقيق التكامل الأفريقى تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوى الأفريقى بما يضمن سهولة وحرية الحركة الجوية والتجارية والسياحية بين أبناء القارة السمراء للربط بين دول القارة بعضها البعض وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية وبيئة مستدامة للأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة أكثر فعالية مع جميع الأشقاء الأفارقة فى مختلف أنشطة النقل الجوى وبخاصة فى مجال التدريب وتبادل الخبرات، فضلًا عن تبنى جميع المبادرات الأفريقية التى من شأنها تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية والمالية لدول القارة السمراء، والتى تهدف إلى المساهمة فى تطوير صناعة النقل الجوى الأفريقى، وكذلك تحسين كفاءة الملاحة الجوية من خلال إعادة هيكلة المجالات الجوية بأفريقيا، بالإضافة إلى دعم الدول الأفريقية فى تطبيق الخطط العالمية للملاحة والسلامة الجوية.

وعلى هامش القمة الأفريقية اجتمع الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مع السيد Festus Keyamo وزير الطيران وتطوير الفضاء النيجيرى لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة فى مجال صناعة النقل الجوى من بينها دراسة زيادة الرحلات الجوية بين مصر ونيجيريا لتنشيط الحركة الجوية والسياحية والشحن الجوى بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجالات أنشطة الطيران المدنى المختلفة خاصة التدريب والصيانة والملاحة الجوية وإدارة المطارات.. حضر اللقاء كل من الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.