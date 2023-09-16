سكب عليها مياه مغلية.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في النزهة

شهدت منطقة النزهة بالقاهرة مأساة بشعة، أنهى شاب حياة زوجته وسكب عليها ماء مغلي ،حتى لفظة أنفاسها الأخيرة ،وألقي القبض على المتهم والذي أقر بجريمة قتله زوجته لوجود خلافات بينهما وشكه في سلوكها، وتحرر محضر بالواقعة،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة ، مفاده مقتل سيدة وحرق جسدها بالماء المغلي داخل شقتها بدائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة وتبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بحروق شديدة، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة،وقيامه بسكب الماء المغلي على جسد المجني عليها ما نتج عنه وفاتها متأثرة بإصابتها.

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.