حكاية وطن

السبت 16/سبتمبر/2023 - 08:33 م 9/16/2023 8:33:46 PM

بدأت عجلة العملية الانتخابية الرئاسية فى الدوران، حيث سيعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة القادمة عن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وهى خامس انتخابات تعددية مباشرة فى تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو كما أنها ستكون انتخابات دستورية طبيعية، حيث تنص المادة 140 من الدستور، على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر مدتين رئاستين متتاليين. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. كما يتضمن باقى الشروط الدستورية أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

تدير الهيئة الوطنية للانتخابات الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والاتفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسر إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج. وهى هيئة مستقلة أنشئت بالقانون 198 لسنة 2017 وتعمل على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها 26 اختصاصًا طبقًا لقانونها.

تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائى كامل، على كل صناديق الانتخابات من اليوم الأول حتى إعلان النتيجة، وتعلن نتيجة الانتخابات من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتيح الهيئة لكل مرشح رئاسى حقه فى أن يكون له مندوب فى اللجان الانتخابات، ويحصل كل مرشح على نتيجة الحصر العددى فقط للأصوات، ولكن إعلان النتيجة سيكون من قبل الهيئة فقط.

واتخذت الهيئة الوطنية الانتخابات حتى الآن عدة إجراءات لجذب أكبر قدر من الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، ومنها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول والتوجه للتصويت فى مقر اللجنة. ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب فى الانتخابات الرئاسية حوالى 60 مليون مواطن. كما استعانت الهيئة الوطنية للانتخابات نسبة البريد لثقل مستلزمات العملية للانتخابات على مستوى الجمهورية، من خلال بروتوكول تعاونه وقعه المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية للاستفادة من إمكانيات الكبيرة التى يمتع بها البريد المصرى فى ثقل الأجهزة الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلى محافظات وقرى مصر.

تقريبًا انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية فى إطار عملها لبلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، والتى يقوم الجهاز التنفيذى بتنفيذها بشكل مفصل، بما ينعكس إيجابًا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلاقى أية مشكلات كانت قد طرأت فى السابق كما تتداول إدارة الهيئة الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدًا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن.