كلام فى الهوا

السبت 16/سبتمبر/2023 - 08:33 م 9/16/2023 8:33:33 PM

نعم هناك صعوبات فى الحياة، وأصحاب المصالح لم يتركوا أى مكان إلا واستطاعوا الوصول إليه مما جعلهم يفرضون نظامهم فى عدم جعل الشخص المناسب فى المكان المناسب له، ونشر الفساد الذى غطى على حياتنا مع الأسف! وأسباب ذلك مرجعه إلى عدم إيماننا بأنه لا شيء يبقى على حاله وأن مواجهة هؤلاء وإصلاح ما أفسدوه، وتنازلنا عن أنانيتنا ونظرتنا الضيقة للأشياء والبعد عن الشك فى كل شيء وكل شخص، واختيار الطريق السهل وعدم الاهتمام بما وصل له حالنا، هذا الوضع أعطى الفرصة لهؤلاء أصحاب القدرة على القفز على أكتاف الآخرين بالمحاباة والنفاق وعدم الالتزام وقلة الوعى وانتشار الجهل.

الأمر الذى أوصل مجتمعنا إلى ما هو فيه الآن. مجتمع استهلاكى وقع فى فخ التباهى واللامبالاة فى كل المناسبات وغير المناسبات فكثرت مهرجاناته، فقد الشعور بأهمية مواصلة طريق التقدم، وأصبح هَم الناس فيه الجاه وجلب الثروة من أى طريق، ومات الضمير والإخلاص والكد والتعب حتى غُم عليه طريق النجاح واستسلم للوضع الذى هو فيه ويخشى التغيير رغم أنه سُنة الحياة.

لم نقصد أحدًا!