الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر غد الجمعة، بحجة رأس السنة العبرية.

وقال جيش الاحتلال في بيان صحفي: بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال أيام عيد رأس السنة العبرية، بدءا من منتصف غدا الجمعة وسيتم رفعه في يوم الأحد الساعة 23:59 بناء على تقييم الوضع الأمني.

وفي قطاع غزة، تغلق سلطات الاحتلال معبري كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون إيرز الخاص بحركة الأفراد، أما في الضفة الغربية، فيتم تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل، بالإضافة لتجميد عمل بعض الحواجز، وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات.