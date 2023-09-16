توتنهام يهزم شيفيلد يونايتد بسيناريو درامي في الدوري الإنجليزي

فاز توتنهام على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب توتنهام الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز جوستافو هامير هدف شيفيلد الأول في الدقيقة 73، سجل ريشارليسون هدف التعادل لصالح توتنهام هوتسبير في الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي من المباراة.

قبل أن يضيف كولوفسكي هدف التقدم لصالح توتنهام بعدها دقيقتين في الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي.

رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني فيما شيفيلد توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.