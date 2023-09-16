السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين ومحافظ الشرقية يشاركان في احتفالية تكريم المتفوقين بنقابة جنوب الشرقية

احتفالية تكريم المتفوقين
احتفالية تكريم المتفوقين بنقابة المحامين جنوب الشرقية

شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والأعضاء حملة الماجستير والدكتوراه، بنقابة محامي جنوب الشرقية، والتي عقدت بالنقابة الفرعية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من  الذكر الحكيم، وبعدها رحب الأستاذ عادل عفيفي، نقيب جنوب الشرقية، بالسادة الحضور، موجهًا شكره إلى النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، على تشريفه وحضوره الاحتفالية.

وفي كلمته قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنني أتشرف بالحضور وسط القامات من السادة المحامين، وعلى رأسهم نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، للمشاركة في احتفالية المتفوقين من أبناء السادة المحامين، موجهًا شكره وتقديره لنقيب المحامين.

ومن جانبه عبر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنوفية، لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين والزملاءَ حملة الماجستير والدكتوراه.


وأشاد عبدالحليم علام، بجهود محافظ الشرقية في استجابته الدائمة لمطالب السادة المحامين، وبالإنجازات التي تمت في عهده بالمحافظة.

وقام عبدالحليم علام، بتسليم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، درع  نقابة المحامين، نظرًا لمجهوداته في خدمة المحامين.

وعلى هامش الاحتفالية أهدى عادل عفيفي، نقيب محامي جنوب الشرقية، درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.

وشارك في الاحتفالية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والأستاذ أحمد عبدالعاطي، نائب محافظ الشرقية،  وممثل من رجال الدين الإسلامي، وممثل من رجال الدين المسيحي، وعدد من السادة أعضاء  مجلس النقابة العامة.

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