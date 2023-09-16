مانشستر سيتي يتأخر بهدف أمام وست هام في الشوط الأول

نجح فريق نادي وست هام يونايتد في فرض تقدم مفاجئ على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون مقابل أنهى به الشوط الاول، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد لندن الاولمبي حيث ينتقل السيتيزنس ضيفًا على الهامرز، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 – 2024.

وست هام يونايتد يتقدم على مانشستر سيتي

افتتح اللاعب جيمس وارد بروس التهديف في اللقاء عند الدقيقة 36، ليفاجئ السيتيزنس بمستوى الفريق الهجومي والقوة الدفاعية التي كان عليها نايف أكرد وكيرت زوما بالإضافة إلى لاعبي الوسط والظهيرين.

بتلك النتيجة يكون وست هام يونايتد في المركز الثاني من الترتيب برصيد 13 نقطة، على الجانب الأخر يتوقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 12 في المركز الثالث، منتظرًا الشوط الثاني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي وخيارات أمام بيب جوارديولا كل من اورتيجا وكارسون وفيليبس وآكي وجوميز ونونيز وبوب ولويس.

على الجانب الأخر يمتلك نادي وست هام يونايتد على مقاعد البدلاء كل من فابيانسكي وكريسويل وفورنال وقدوس ومافروبانوس وإنجز وبن رحمة وأوجبونا وكيهرير.