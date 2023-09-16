انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال بمنطقة القليوبية الأزهرية

انطلقت صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات- عربي)بمركز تدريب بديوان المنطقة القليوبية الأزهرية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يشمل عدة مستويات، والذي سيتم تنفيذه طبقًا للخطة الزمنية المحددة على مدار العام الدراسي، وتستمر هذه الدورة التدريبية لمدة ستة أيام، من السبت 16/9/2023م حتى الخميس 21/9/2023م.

وأكد الشيخ عبد الموجود دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أن هذا التدريب يسهم في الارتقاء بجودة التعليم في المنطقة، وتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بما ينعكس على العملية التعليمية بأكملها وبكل مراحها، لأن تنشئة الأطفال الصغار على جودة تعليم عالية يؤهلهم للارتقاء بالمستوى في المراحل التعليمية الأخرى، وهذا كله يأتي في ظل ما يقوده الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من تطوير في التعليم الأزهري والارتقاء به إلى أعلى المستويات.

وأوضح ، مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، أن البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية، جاء بالتعاون بين إدارة التدريب بالمنطقة، وإدارة التعليم النموذجي، وإدارة رياض الأطفال، وتوجيه اللغة الإنجليزية، وذلك لتدريب معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية على أرض الواقع، حيث يقوم على تدريبهن مدربين معتمدين من قطاع المعاهد الأزهرية والمجلس الثقافي البريطاني

