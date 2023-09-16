ميتا تختبر Horizon Worlds على الهاتف المحمول والويب

اتخذت ميتا Meta خطوة نحو تحقيق هدفها المتمثل في جعل Horizon Worlds أكثر سهولة في الوصول إليها من خلال جلبها إلى الويب والأجهزة المحمولة.

أعلنت الشركة أن لعبة Super Rumble، أول لعبة من الاستوديو الداخلي الخاص بها Ouro Interactive، متاحة الآن لعدد صغير من مستخدمي الأجهزة المحمولة من خلال تطبيق Meta Quest على نظام Android.

كما أنها تشق طريقها إلى التطبيق على أجهزة iOS في الأسابيع المقبلة، بينما يمكن لأولئك الذين يريدون اللعب على سطح المكتب الوصول إليها - أو طلب الوصول إليها - من خلال موقع Horizon الرسمي.

عندما أطلقت Meta لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول، قالت إن Super Rumble سيكون من أوائل العوالم التي ستكون متاحة عندما يصدر تطبيقها الجديد. وقالت أيضًا أن اللعبة ستتميز باللعب عبر الأنظمة الأساسية، حتى يتمكن الأشخاص من الاستمتاع بها مع أصدقائهم، سواء كانوا أيضًا على الهاتف المحمول أو الويب أو سماعة الرأس VR. يبدو أن ميتا ظلت وفية لكلمتها. أعلنت الشركة أيضًا أنها ستطرح المزيد من العوالم خلال الأشهر القليلة المقبلة لمنح الأشخاص طريقة للتسكع والدردشة وحتى الاستمتاع بالحفلات الموسيقية المجانية في metaverse، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.

أوضح ميتا: "يجب أن يكون metaverse متاحًا للجميع - بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه. وعلى الرغم من أن سماعات الرأس Quest هي الطريقة الأكثر غامرة للوصول إلى metaverse، فإننا نعتقد أنه يجب أن تكون هناك نقاط دخول متعددة. إن جلب العوالم إلى المزيد من الأسطح هو أمر ضروري خطوة نحو تحقيق هذه الرؤية وفتح التجربة لعدد أكبر من الناس."

نظرًا لأن كل جهاز له واجهة مختلفة، كان على Meta تحسين عناصر التحكم في اللعبة مثل كتم الصوت والإيقاف المؤقت للأجهزة المحمولة والكمبيوتر. من غير الواضح كيف تختلف التجارب عبر المنصات عن بعضها البعض، لكن Super Rumble على الهاتف المحمول والويب لا تزال في مرحلة الاختبار، لذا قد يواجه اللاعبون أخطاء ومشكلات أخرى.