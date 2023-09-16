الصفقة الأغرب في التاريخ.. فريق يتعاقد مع لاعب يمارس لعبة "الفيفا"!

أبرم فريق تشيكي صفقة هي الأغرب في تاريخ كرة القدم، وذلك بعدما تعاقد مع لاعب لا يمارس كرة القدم وإنما يلعبها فقط من خلال برامج ألعاب الفيديو "الفيفا"، وهو طالب جامعي لا يعرفه أحد في الوسط الرياضي.

تعاقد فريق ينافس بالدرجة الثالثة التشيكي مع لاعب يبلغ من العمر 22 عاماً وهو مارتن بوداجسكي، والذي يمارس لعبة "الفيفا" وليس كرة القدم حيث يفعل ذلك كل فريق يريد دعم صفوفه مع بداية كل موسم، فهو يدرس في كلية القانون.

شاب "الفيفا" سيصبح قائد الفريق

سيصبح مارتن بوداجسكي قائدًا للفريق بعد الانضمام الرسمي ليكون بدلًا من جاكوب ماريس قائد الفريق الحالي، والذي أثار ضجة كبيرة في الشوارع التشيكية، والشارع الرياض بشكل عام حول العالم.

وقام النادي التشيكي بتسجيل اللاعب في اتحاد كرة القدم في جمهورية التشيك، وتم تحديد انه سيشارك في اللقاء الاول لمدة 10 دقائق فقط، في مركز قلب الهجوم، بعد أن يخوض الحصص التدريبيه رفقة فريقه الجديد بداية من الخريف.

قصة الصفقة الأغرب في تاريخ كرة القدم

تبرع بوداجسكي والد مارتن شاب "الفيفا" بمبلغ 500 ألف كورونا تشيكي لشركة فياجيم العقارية والتي يملكها بريميسل كوبان رئيس النادي المنافس بدوري الدرجة الثالثة التشيكي، وهو المبلغ الذي يعادل تقريبًا 17500 جنيه إسترليني.

وقال والد مارتن أن ابنه لا يمارس كرة القدم لكنه يلعبها على الكمبيوتر فقط، وأرى أن السبب في قبول العرض هو المبلغ المقدم 500 ألف كورونا تشيكية، والتي لن يحصل عليها أي فرد كل يوم وهي فرصة يجب أن يستغلها شخص، وقمت بها وأقول إذا أعطاني شخص ما هذه الأموال، سأسمح لأي كان بالانضمام للفريق.