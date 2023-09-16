الأحد والإثنين.. جامعة أسيوط تستضيف مؤتمر علمي لجمعية أسيوط للصدر

تستعد جمعية أسيوط للصدر لاستضافة مؤتمر مهم يقام في الأحد والاثنين 17 و18 سبتمبر الحالي في المبنى الإداري لجامعة أسيوط في مصر. يهدف المؤتمر إلى توفير فرصة للمشاركة والتعلم من مجموعة من الأساتذة المتميزين الذين سيشاركون كمحاضرين ورؤساء جلسات.

يحظى المؤتمر برعاية وشراكة قيادات جامعية وصحية ومجتمعية وطنية كفء ومحبوبة، مما يجعله حدثاً هاماً ومثيراً للاهتمام. وتعمل لجنة المنظمة بجهود مضنية لترتيب وتحضير المؤتمر، وترحب بجميع المهتمين والمشاركين.

في يوم الأحد، ستتناول المحاضرات موضوع التاريخ وأهميته في فهم التخصص المقدم، حيث سيلقي الأساتذة المتميزون محاضرات تستعرض المعلومات والتطورات الأساسية في هذا المجال.

أما في اليوم الثاني، ستركز المحاضرات نصفها الأول على موضوع الفحص، حيث ستقدم مجموعة من الأساتذة المتخصصين نصائح وأساليب جديدة للتشخيص الصحيح. وستستكمل المحاضرات بنصفها الثاني الذي سيتناول موضوع التحقيقات الطبية والأدوات المستخدمة فيها.

بشكل عام، يهدف المؤتمر إلى تعزيز الوعي والمعرفة بأساسيات التخصص والتشخيص الصحيح. ومن خلال توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأساتذة والمشاركين، يأمل المؤتمر في تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وبالنظر إلى أهمية المؤتمر وتنظيمه من قبل جمعية أسيوط للصدر، ننصح جميع المهتمين بالتسجيل في المؤتمر ابتداءً من الساعة 8 صباحًا في أيام الحدث للاستفادة من المحاضرات والجلسات التي تعد فرصة قيمة للتعلم والتواصل في هذا المجال المهم للصحة والرعاية.

جامعة اسيوط تستضيف مؤتمر علمي لجمعية أسيوط للصدر يومي الاحد والاثنين القادمين