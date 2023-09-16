أسيوط: مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة أعمال لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات واستمرار أعمال المعاينات على الطبيعة للمشروعات المقدمة ،وذلك لاختيار أفضل 18 مشروع على مستوى المحافظة في الست فئات ،وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

وتضم لجة التقييم الدكتور عمرو نبيل وتامر رفقي ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعبدالباقي سيد وهاجر محمد كمال عضوا اللجنة التنفيذية ومحمد جابر ممثل وزارة الاتصالات .

وأشار محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة لفعاليات اللجنة وتلقيه تقارير يومية عن أعمال اللجنة وزياراتها الميدانية ومعاينة المشروعات على الطبيعة لضمان نزاهة ودقة التقييم ، وتسهيل عملية التقييم واختيار افضل المشروعات التي ستمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ،لافتاً إلى حضوره بعض فعاليات عملية التقييم التي تتم وفقاً لاشتراطات ومعايير التقييم التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأوضح المحافظ ، أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروع على مستوى المحافظة تمثل 6 فئات على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مبدولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات ، لافتاً إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروع منها 65 مشروع مكتمل لمختلف الفئات الست للمبادرة وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023 لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة .

وأشار مقرر اللجنة التنفيذية بالمحافظة ،إلى أن لجنة تقييم المشروعات استهدفت زيارة بعض المشروعات التي تم تنفيذها أو تم تنفيذ أحد مراحلها على الطبيعة ،حيث تم زيارة مشروع جمع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بكنيسة المعلمين للأقباط الارثوذوكس وتم مقابلة راعى الكنيسة الأب فلوباتير وصاحب المشروع وتم مشاهدة مراحل المشروع والخطوات التي تم تنفيذها على الطبيعة ومناقشته في طريقة التنفيذ ودراسة الجدوى وأوجه الاستفادة من المشروع واستدامته وجوانب المشروع ،لافتاً إلى استمرار الزيارات الميدانية عقب عقد اللقاءات والمقابلات مع أصحاب تلك المشروعات واستيفاء عناصر التقييم المختلفة حتى يتثنى للجنة اختيار افضل المشروعات .

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظة أسيوط يعلن مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء