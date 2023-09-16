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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد وست هام بالبريميرليج

هالاند
هالاند

 كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل الفريق السماوي لمباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الخامسة من البريميرليج.

 يخوض اللقاء بشكل أساسي إرلينج هالاند، ودوكو أساسيًا مع مع غياب جاك جريليش.
 


 تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي:

 في حراسة المرمى: إيديرسون.
 في خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كايل وواكر.
 في وسط الملعب: رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين، جوليان ألفاريز، جيرمي دوكو.
 في الهجوم: إيرلينج هالاند.

  تبدأ صافرة مباراة وست هام يونايتد ونظيره مانشستر سيتي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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