المصائب لا تأتي فرادى.. رونالدو يقاضي فريقه السابق

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، رفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن اللاعب البرتغالي، قد قرر اتخاذ خطوات قانونية ضد، يوفنتوس بسبب عدم دفع رواتبه خلال الفترة التي قضاها، في صفوف الفريق من عام 2018 حتى 2021.

كريستيانو رونالدو

وذكرت الصحيفة أن المستحقات المتأخرة تعود إلى اتفاق بين رونالدو وإدارة النادي الإيطالي، على تأجيل جزء من رواتبه سرًا بسبب الأزمة المالية، في بداية جائحة فيروس كورونا عام 2020، والتي قدرت بحوالي 20 مليون يورو، إلا أن إدارة نادي السيدة العجوز لم تسددها حتى الوقت الحالي.

ليوناردو بونوتشي يقاضي يوفنتوس:

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجوء القضائي الذي سيقدمه رونالدو، سيكون بمثابة صداع آخر في رأس نادي يوفنتوس، الذي تعرض مؤخرًا للجوء القضائي من قبل ليوناردو بونوتشي.

بونوتشي

في الأيام الماضية قرر مدافع الفريق السابق، بونوتشي اتخاذ إجراءات قانونية ضد يوفنتوس، والذي يطالب بالحصول على تعويضات، بعد استبعاده بشكل غير رسمي من تشكيلة المدرب أليجري، قبل رحيله إلى يونيون برلين الألماني.

بوجبا وأزمة المنشطات:

أفادت تقارير صحفية، عن وقوع بول بوجبا نجم فرنسا ولاعب وسط فريق يوفنتوس، في اختبار المنشطات وذلك خلال التحليل الذي إجراؤه بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي هذا الموسم.

وجاءت نتيجة تحليل في اختبار المنشطات الذي أجراه اللاعب الفرنسي إيجابية، يوم 20 أغسطس الماضي.

بوجبا

وقرر نادي يوفنتوس إيقاف بوجبا، لافتة إلى أنه لن يتمكن من التدريب ولن يتمكن من الحصول على راتبه حتى يتم توضيح الوضع.