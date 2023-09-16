جامعة أسيوط تعقد اجتماعاً مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدماً من الدكتور أحمد عبد المولى نائبه لشئون التعليم والطلاب، حول برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

صرح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن برنامج المنح المقدمة؛ يهدف إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والمسئولية البيئية في مصر؛من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات متنوعة، وتقديم فرص للطلاب؛ للحصول على تعليم جامعي؛ يرتكز على أسس المعرفة، والابتكار، والبحث العلمي، ويتسم بالإعداد الجيد لسوق العمل، مع إتاحة الفرص؛ للقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال على المجتمع، فضلاً عن تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا، وغير القادرين ماليًا من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل.

حضر الاجتماع؛ الدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد العدوي ، والدكتورة فاطمة رشدي وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، ومديرو البرامج بهذه الكليات، وهم: من كلية الهندسة الدكتور علي أحمد يونس منسق برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات، والدكتور عصام صلاح منسق برنامج هندسة العمارة الداخلية، والدكتور رضا رجب منسق برنامج الهندسة الطبية الحيوية بالكلية، والدكتور مصطفى قايد مدير برنامج BIS بكلية التجارة، والدكتورة نادية عبد الغني مدير البرنامج التخصصي بكلية التمريض.

وشارك في الاجتماع؛ الأستاذ إيهاب عبد الله مدير برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ محمد ياقوت مدير أول الشراكات والبرامج، والأستاذ عماد عبد الملك المنسق الرئيس، والأستاذة داليا جمال حامد منسق البرنامج بجامعة أسيوط.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ بالتعاون المستمر، والمثمر بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية من ناحية، ووزارة التعليم العالي و الجامعات المصرية من ناحية أخرى ، ومن ضمنها جامعة أسيوط؛ حيث تقدم للطلاب المتفوقين بهذه الجامعات منحاً دراسية؛ تهدف إلى تمكينهم أكاديميًا من الالتحاق بالدراسة الجامعية، والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، مشيراً إلى أن هذا التعاون يحدث في إطار حرص إدارة الجامعة على التعاون مع مختلف المؤسسات محلياً، ودولياً؛ من أجل توفير كافة الإمكانيات لشباب الجامعة؛ لتحقيق التفوق في الدراسة، والحياة العملية؛ تنفيذاً لخطط الدولة للتنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030م، والتي يحرص من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعاية الشباب، وتمكينهم في جميع المجالات؛ لتحقيق التقدم والرقي في مختلف أنحاء مصر.



وأكد الدكتور علاء عبد الحفيظ؛ على تميز طلاب كلية التجارة الحاصلين على المنحة، في الدراسة الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، مؤكداً على اهتمام الكلية الكبير بمجالات ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، وداعياً إلى زيادة التعاون مع البرنامج في المجالين، وغيرهما من المجالات مثل: التدريب في الشركات الخاصة؛ داخل وخارج مصر.

وتقدمت الدكتورة تيسير عبد الحميد؛ بالشكر لجميع المسئولين عن البرنامج المتميز؛ لجهودهم الكبيرة مع طلاب المنح في مجالات الدراسة، والتدريب العملي؛ لإكساب الطلاب المهارات الشخصية، ومهارات العمل ضمن فريق، وغيرها من المهارات ، والتي انعكست إيجابياً على شخصيات الطلاب، وأدائهم في الفعاليات المهمة التي شاركوا فيها مثل : مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27، داعيةً إلى التوسع في هذا المجال ؛ لإكساب الطلاب جميع المهارات الضرورية؛ للنجاح في سوق العمل.

وأشار الدكتور محمد العدوي؛ إلى تميز البرامج الخاصة بكلية التجارة، والتي ترسخ لاستخدام التكنولوجيا، واللغة الإنجليزية في مجالات المحاسبة، وإدارة الأعمال، والسياسات العامة، وغيرها؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وأساسها التحول الرقمي.

وأكدت الدكتورة فاطمة رشدي؛ على ضرورة تعريف الطلاب بشكل أكبر على المنح خاصةً المقدمة في مجال التمريض، مطالبةً بتوسيع قاعدة تدريب الطلاب عملياً في مصر ، وخارج مصر، وتوفير إمكانية الدراسة أون لاين.

وأوضح الأستاذ إيهاب عبد الله؛ إن البرنامج بدأ منذ 3 سنوات، ومدته 10 سنوات، داعياً إلى التعريف به بشكل أوسع؛ ليفيد به عدد أكبر من طلاب جامعة أسيوط، مقدماً شكره لإدارة الجامعة على التعاون، والمرونة؛لتحقيق مصلحة الطلاب، ومشيراً إلى حصول (51) من طلاب الجامعة على المنحة حتى الآن، سافر منهم (18 ) طالباً؛ للدراسة بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمدة فصل دراسي واحد، داعياً إلى عدم اقتصار التعاون على الدراسة الأكاديمية؛ حيث يجب أن يمتد إلى مجالات الأنشطة المختلفة، والتدريب العملي، والتوظيف، وريادة الأعمال.

وأضاف الأستاذ محمد ياقوت؛ أن المشاركين في الاجتماع تقدموا بعدد من الاقتراحات، والآراء البناءة التي من شأنها تطوير الخدمات المقدمة للطلاب من خلال البرنامج، ومن ضمنها؛ اقتراح بتنظيم ورشة عمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024م؛ لتعريف أكبر عدد من الطلاب بكيفية التقدم؛ للحصول على المنحة، والتخصصات المتاحة من خلالها.

وأوضحت الأستاذة داليا جمال؛ إن الاجتماع استعرض مميزات البرنامج، وما يقدمه للطلاب، إلى جانب الدراسة الأكاديمية؛ من تطوير مهارات أخرى مثل: المهارات الإدارية، ومهارات اللغة، والمهارات الشخصية، والمهارات القيادية، والعمل ضمن فريق، والدعم النفسي ، والاجتماعي للطلاب، وما يقدمه البرنامج من تدريب عملي بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تناول بعض الصعوبات التي تواجه طلاب البرنامج، وكيفية تذليلها، مثل: الاختلاف بين أنظمة الدراسة بالجامعات المصرية، والأمريكية.

جامعة أسيوط تعقد اجتماعاً مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

جامعة أسيوط تعقد اجتماعاً مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

جامعة أسيوط تعقد اجتماعاً مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية