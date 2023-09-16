نظمت الادارة الصحية بمركز ديروط تحت إشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط، وبتعليمات من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط ندوة تثقيفية توعوية في بيت ثقافة كودية الاسلام بديروط عن دور الرجل في تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة للأم بين الولادات.

وألقت ميرفت محمد، مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بديروط، محاضرة شيقة حول أهمية دور الرجل في تنظيم الأسرة، حيث تطرقت إلى أهمية تغيير النمط التقليدي في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتشجيع الرجل على المشاركة الفعالة في رعاية الأسرة والاهتمام بتربية الأطفال .. وقد حضر الندوة عدد كبير من المواطنين والمواطنات للاستفادة من المعلومات المفيدة التي تقدمها الندوة

وتناولت المحاضرة أيضًا موضوع المباعدة للأم بين الولادات، حيث ألقت الضوء على أهمية إعطاء الأم فترة راحة بين كل ولادة وأخرى، وذلك للسماح لجسدها بالتعافي والاستعداد للحمل والولادة القادمة، مما يؤدي إلى حدوث تحسين في الصحة العامة للأم والطفل.

وقدمت ميرفت محمد خلال المحاضرة نصائح عملية للرجال حول كيفية مساعدة الأم في الفترة بعد الولادة، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والمعنوي والشعور بالاهتمام والحب والتفهم.

وفي نهاية الندوة، قدم الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط، الشكر والتقدير للحضور وللمحاضرة المميزة التي قدمتها ميرفت محمد، مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية لرفع الوعي الصحي بين المجتمع.

وتعد هذه الندوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها الإدارة الصحية بديروط في توعية الجمهور وتثقيفهم حول قضايا الصحة الأسرية، بهدف تعزيز الصحة والسعادة العائلية في المجتمع.

ندوة تثقيفية عن دور الرجل في تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بكودية الاسلام

ندوة تثقيفية عن دور الرجل في تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بكودية الاسلام

ندوة تثقيفية عن دور الرجل في تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بكودية الاسلام

ندوة تثقيفية عن دور الرجل في تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بكودية الاسلام

ندوة تثقيفية عن دور الرجل في تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بكودية الاسلام

ندوة تثقيفية عن دور الرجل في تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بكودية الاسلام