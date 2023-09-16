أسماء الجمال: قرارات الرئيس السيسى دعم مباشر للمواطن.. وخطابه رسالة طمأنة للمصريين

وصفت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو مجلس النواب القرارات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات القومية ببنى سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 ، بالقرارات التي تدعم المواطن المصري بشكل مباشر.

الجمال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل رسائل طمانة للمصريين

وأشارت "الجمال" في تصريحات إلي أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل رسائل طمانة لجموع المصريين، مضيفة :" خطاب الرئيس السيسى اليوم خرج من قلبه إلي قلوب جميع المصريين، واتسم بالمصارحة والود.

وأكدت "الجمال" أن الصعيد حظي على اهتمام كبير جدا من جانب القيادة السياسية، وقد انعكس هذا الاهتمام بالصعيد من خلال ما يتم توجيه من استثمارات حكومية للصعيد، حيث خصصت الحكومة استثمارات حكومية بنحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 23/24، لتنمية محافظات الصعيد وتمول الخزانة العامة منها نحو 44% هذه الاستثمارات بقيمة 31.3 مليار جنيه.