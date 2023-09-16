السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يوجه بزيادة الحد الأدنى لموظفى الدرجة السادسة تصلـ "4آلاف جنيه"

بوابة الوفد الإلكترونية

السيسي يوجه بزيادة الحد الأدنى لدخل الدرجة السادسة لـ 4آلاف جنيه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال زيارة محافظة بنى سويف، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، بزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق. كما وجه الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

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نص كلمـــة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارة محافظة بنى سويف

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عاجل.. السيسي يوجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

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