تفاصيل سقوط 6 تجار مخدرات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 تجار مخدرات في وقائع مختلفة عدة، عثر بحوزتهم على مواد مخدرة، تحرر محضر بكل واقعة وتولى النيابة العامة التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاءت نتائج الجهود الأمنية بناء على توجيهات اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الآيس، الهيروين").

وفي السلام تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مادة الأسيتون مخلوطة بسائل الكيتامين المخدر - كمية من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة- 2 ميزان حساس- مكواة لتغليف الأكياس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

كما تمكنت مباحث القاهرة من ضبط (عامل وسائق توك توك- مقيمان بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,240 كيلو جرام).

وفي واقعة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,200 كيلو جرام).

ضبط (فكهانى- مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرامات).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - عدد 420 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.