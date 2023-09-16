التحقيق في واقعة العثور على جثة مكانيكي داخل مسكنه

تباشرالنيابة المختصة التحقيق في واقعة العثور على جثة مكانيكي، ثلاثيني داخل منزله وبه آثار شنق حول عنقه.

وتواصل رجال المباحث تكثف جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة المكانيكي داخل مسكنه بمركز منيا القمح بالشرقية.

تم إخطار مدير أمن الشرقية بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة حيث قامت بنقل الجثة إلى مستشفى منيا القمح المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وتم إخطار النيابة العامة والتي تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وفي واقعة آخري قرية الفردان على طريق الإسماعيلية بورسعيد، إصابة سائق بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح إثر انقلاب السيارة النقل التى يقودها، وتم نقل السائق المصاب إلى المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا.

بدأت ىتفاصيل الحادث بتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بانقلاب سيارة تريلا بمدخل اليوترن الشمالى لقرية الفردان طريق الإسماعيلية بورسعيد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع رجال المرور من رفع السيارة من على الطريق وإعادة الحركة المرورية.