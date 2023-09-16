الانبا برسوم يلقي العظة الروحية بمطرانية الأرثوذكس..تفاصيل

يلقي نيافة الأنبا برسوم مطران إيبارشية صنبو وديروط للأقباط الأرثوذكس، الإثنين المقبل، العظة الروحية خلال فعاليات "الاجتماع العام" بمقر الكنيسة التابعة المطرانية بدءً من الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يستهل اللقاء باقمة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية والمعروف كنسيًا بـ"الفريحي"، يليها فقرات روحية وترانيم ثم تأتي كلمة مطران الإيبارشية، والعظة الروحية ضمن فعاليات الاجتماع العام الاسبوعي.

شهدت كنائس الإيبارشية الاسبوع الماضي، احتفالات عيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740" ، و"عيد الشهداء"، وذلك باعتبار هذه الفمناسبة احياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، برئاسة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

تعود هذه المناسبة حوفق ما ورد في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

يذكر التاريخ أصل كلمة النيروز في عدة لغات وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.

وتشهد الكنيسة المصرية بهذه الفعالية سنويًا لتعلن بدء عام قبطي جديد ومناسبات روحية متنوعة تشهدها ومنها عيد الصليب وعيد الأنبا برسوم العريان المقرر الاحتفال به في 27 سبتمبر الجاري.