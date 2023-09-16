تعليم النواب: تهديدات إسرائيل لتدمير منظومة التعليم الفلسطينية هدفها تهويد القدس

أكد النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن تهديدات سلطات الاحتلال الاسرائيلى لتدمير منظومة التعليم الفلسطينية هدفها الرئيسى تنفيذ الخطة الإسرائلية الخبيثة لتهويد مدينة القدس وطمس هويتها مطالباً من المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونسكو ورابطة الجامعات الاسلامية بصفة خاصة مواجهة تهديدات وزارة المعارف الاسرائيلية بسحب تراخيص المدارس العربية بالقدس في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي" الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.



وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن هذه التهديدات الإسرائيلية الخطيرة وغير الشرعية هدفها إحكام السيطرة على الأوضاع فى القدس وتعطيل الدراسة الفلسطينية الفترة المقبلة وهذه الإجراءات اقرتها الحكومة المصغرة وستدخل حيز التنفيذ الفترة القادمة وأن كانت هناك بعض المدارس تتبع وكالة الغوث ولا يمكن سحب ترخيصها مؤكداً أن هدف هذه الإجراءات من جانب وزارة المعارف الاسرائيلية أيضاً التضييق على الحالة التعليمية فى القدس الى جانب مناكفة الجانب الأردني المشرف على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية إلى جانب ضرب البنية التحتية للمدارس فى القدس ودفعهم للرحيل وهذا لن يؤثر فى العملية التعليمية.

تدخل المجتمع الدولي لوقف قرار وزارة المعارف الإسرائيلية



وطالب النائب أشرف أمين بضرورة أن يتدخل المجتمع الدولى لاتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الوقف الفورى لقرار وزارة المعارف الإسرائيلية لأنه من المؤكد سيؤدى إلى طرد الآلاف من الأسر الفلسطينية من القدس وبناء منظمات تعليمية مختلفة وسحب تراخيص المدارس لتنفيذ خطة تهويد القدس 2020 والتى أنجزت مهامها وخطة 2050 التى يجرى تنفيذها بإنهاء الوجود الفلسطيني في القدس وبناء استراتيجية وتحرك جديد داخلها مؤكدا أن تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخطة تهويد القدس يضرب مسيرة السلام في مقتل ويؤدى الى المزيد من العنف والعنف المضاد.



كما طالب النائب أشرف أمين من المجتمع الدولي مساندة ودعم رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة مؤكداً أن رؤية مصر تتمثل فى ضرورة الإسراع فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.



وكانت وزارة المعارف الإسرائيلية هدّدت بسحب تراخيص المدارس العربية في مدينة القدس، في حال تدريس "المنهج الفلسطيني الأصلي"، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ووجهت وزارة المعارف الإسرائيلية كتبًا رسمية للمدارس العربية في مدينة القدس تفيد بضرورة "استلام كتب تعليمية من قبل بلدية القدس"، وذلك لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة.



وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن بلدية القدس، تعمل على توزيع كتب المنهاج الفلسطيني المحرَّف وليس الكتب الأصلية، بعد أن أعادت مؤسسات إسرائيلية طباعتها من جديد.



وأجرت البلدية على المناهج عدة تغييرات، أبرزها: إلغاء آيات قرآنية، وأحاديث، وأبيات شعرية، واستبدال الصور والمواقع والأسامي الجغرافية وغيرها، وتدّعي السلطات الإسرائيلية، أن المضامين التي حُذفت من المناهج الدراسية العربية هي "مضامين تحريضية".