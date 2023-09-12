عاصفة دانيال .. فى أول تحرك برلمانى.. محلية النواب تتساءل عن خطة الحكومة للمواجهة

طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة "المنخفض الجوي الجديد " الذى تتعرض له القاهرة والمحافظات خلال الساعات المقبلة حيث أننا على موعد مع العاصفة «دانيال» التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية وأكدت على قرب وصولها إلى مصر من ناحية ليبيا، ناصحة المواطنين بتوخي الحذر من عدم استقرار أحوال الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وطالب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة الاسراع فى توعية المواطنين من خلال تكثيف حملات التوعية للمواطنين عبر مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الاخبارية ووسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى بجميع الاجراءات والتدابير التى يجب أن يتخذوها لمواجهة الاثار السلبية والخطيرة لعاصفة " دانيال " خاصة بعد أن كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر وموقف العاصفة دانيال من الوصول لمصر وتأكيدها على أن مصر ستتأثر بامتداد منخفض جوي مقبل من غرب البلاد، وهذا المنخفض هو بقايا العاصفة دانيال التي أثرت على ليبيا.

كما طالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة بضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأى طارئ خاصة مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الوجه البحرى بصفة خاصة مع قيام كل الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام و المتابعة المستمرة خاصة مراجعة مخرات السيول وشنايش صرف الأمطار ووضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع اى طارئ، وتحديد البيانات وارقام تليفونات الجهات المعنية واعلانها للرد على اى شكاوى او استغاثة عاجلة مناشداً جميع المواطنين بصفة عامة والمواطنين من مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية وذلك بالتزامن مع قرب وصول العاصفة دانيال إلى مناطق متفرقة بمصر باتباع الاجراءات التي سوف تعلن عنها الحكومة

