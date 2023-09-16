ندوة "ثلاثيَّة المحبَّة والسَّلام" بقاعة الأزهر الأربعاء القادم

بحضور علماء الأزهر والكنائس وبيت العائلة المصرية ..

تستضيف قاعة الأزهر للمؤتمرات الأربعاء القادم ندوة حول "ثلاثيَّة المحبَّة والسَّلام"، للكاتبة والشاعرة مريم توفيق، وذلك بحضور بحضور كوكبة من علماء الأزهر والكنائس المصرية وبيت العائلة المصرية.



تأتي الندوة التي يشارك فيها علماء الأزهر ورجال الدين المسيحي بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، في إطار الدور الذي يقوم به بيت العائلة المصرية .

أهمية التلاحم بين الأزهر والكنيسة في مواجهة الأزمات والمؤامرات الداخلية والخارجية.



تؤكد محاورها على معاني الإنسانية والوطنية بين شركاء الوطن الواحد، كما أنها تؤكد على الدعوة المستمرة إلى إرساء معالم السلام والاستقرار وبيان حقيقة العلاقة بين الأديان من خلال التواصل والتحاور بين الرموز الدينية في الداخل والخارج، وأهمية التلاحم بين الأزهر والكنيسة في مواجهة الأزمات والمؤامرات الداخلية والخارجية.



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، البدء في البرنامج التدريبي لتدريب معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، اليوم السبت، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم التجريبي والنموذجي والإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية والإدارة العامة لرياض الأطفال وإدارة التدريب التربوي.

أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية البرنامج في تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية، مع تركيز البرامج على الجانب العملي للفئة المستهدفة من العاملين بالمعاهد النموذجية (لغات).



يشمل البرنامج عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية محددة على مدار العام الدراسي، في إطار خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

انطلقت امس الجمعة أولى حلقات برنامج خواطر الأزهري، وهو برنامج ديجيتال لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف على الراديو ٩٠٩٠ .



ويتناول الأزهري باقة من الرسائل تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للراديو ٩٠٩٠.



وضمن الرسائل التي يتحدث عنها الأزهري في برنامجه الجديد أسباب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. وفضل الذكر ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما قدم أيضاً التعازي والدعاء لإخواننا في المغرب وليبيا.

يأتي ذلك ضمن مجموعة برامج الديجيتال، وفي إطار خطة التطوير للراديو.