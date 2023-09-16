"لا للمخدرات والزواج المبكر" ندوة بمجلس قروي الحلفاية بحرى بنجع حمادي

نظمت الوحدة المحلية المحلية لقرية الحلفاية بحرى بنجع حمادي شمال محافظة قنا، برئاسة ياسر عبد العليم، ندوة تثقيفية توعوية عن محاربة المخدرات والزواج المبكر .

وذلك فى اطار الندوات التوعوية التثقيفية ضمن برنامج وحدة السكان بمحافظة قنا، وذلك ضمن تنفيذ خطة السكان والتنمية على مستوى المراكز والاحياء والقرية .

من جانبه اوضح اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، ان الندوة التى اقيمة بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحرى، قد لاقت استحسان واعجاب جميع الحضور من شباب القرية والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدنى المشاركيين بالندوة .

واضاف ياسر عبد العليم ان الندوة ضمت كوكبة من المعنيين، وهم فضيله الشيخ عادل محمود عثمان شيخ المعهد الثانوى الازهرى، وفضيلة الشيخ اسامة الحفناوى مدرس بالمعهد الثانوى الازهرى، وفضيلة الشيخ مسلم محد حنفى امام وخطيب مسجد الكفلتية بالحلفاية، وعمرو عبد الستار مدير وحدة التضامن الاجتماعى بالقرية، حسنى محمد احمد مدير مدرسة الوحدة المجمعة، وعادل عباس الراوى سكرتير القرية، وسحر عبد الحافظ احمد مسئول وحدة السكان بالقرية، وفاء على منسق وحدة السكان بالقرية .

حضر الندوة مجموعة من شباب وفتيات القرية والمتطوعيين والرائدات الريفات .

حيث دار اللقاء حول خطورة المخدرات على الاسرة والفرد والمجتمع والتصدى لظاهرة الزواج المبكر وما يترتب عليها من اثار سلبية وخصوصا على الفتاه واختتمت الندوة بفتح باب النقاش ما بين الحضور وأعضاء المنصة .