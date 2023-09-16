وزير التربية والتعليم يصل إلى الإسكندرية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم والمحافظ بزيارة مدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات، كما يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلًا عن افتتاح معرض "أهلًا مدرستى" بمدرسة حسام السيد البهى.

كما يعقد وزير التربية والتعليم والمحافظ اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.

التربية والتعليم تعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

وينتهي العام الدراسي الجديد يوم السبت 8 يونيو 2024، ويبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا.

وينتهي الفصل الدراسي الأول 25 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024.

وتبدأ إجازة نصف العام في العام الدراسي الجديد يوم 27 يناير 2024 ، وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

ويبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.



وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية خلال العام الدراسي الجديد.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.