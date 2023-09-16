السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

شعبة النقل : الموانئ الجافة تلعب دورًا حيويًا في تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية

شعبة النقل
شعبة النقل

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة النقل في مصر تشهد تطورات إيجابية على مستوى التخطيط والتنفيذ في السنوات الماضية.

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وأضاف أن منظومة نقل البضائع باتت تحتل أولوية كبيرة مؤخرا، من أجل تعظيم القيمة المضافة للقطاع في الفترة المقبلة، والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة، مشيرا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مساحة تقارب 100.6 فدان، ما يعادل 422.624 ألف متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة بملكية خاصة باتجاه مدينة الفيوم الجديدة، لاستخدامها في إنشاء ميناء جاف مقتبس من الأرض المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن الموانئ الجافة تلعب دورا حيويا في تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفي هذه الموانئ جميع إجراءات التخليص الجمركي في الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.

وأضاف أن تنفيذ موانئ برية ومواقع لوجستية، بالتوازي مع التوسعات التي تجريها الدولة في أرصفة النقل البحري، ستكون عاملا رئيسيا للحد من تكدس البضائع، ومن تجنب هيئات الموانئ دفع غرامات، والتي عادة تكون كبيرة لصالح الخطوط الملاحية.

وأكد أن فكرة الاعتماد على تنفيذ وادارة المشروعات، عبر تحالفات تضم كيانات خارجية، بالتأكيد سيكون عامل نجاح رئيسي، فضلًا عن نقل الخبرات والتجارب للسوق المصرية، ومن ثم زيادة الفائدة القدرة التنافسية على المستوى طويل الأجل.

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