إيطاليا تُقرر اتخاذ إجراءات طارئة لمُكافحة الهجرة غير الشرعية

قررت "روما"، اتخاذ إجراءات طارئة لمُكافحة الهجرة غير الشرعية على خلفية تدفق قياسي للمُهاجرين، حسبما أفادت رئيسة الوزراء الإيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم السبت.

وقالت ميلوني في كلمة مصورة لها، يوم الجمعة، إن "ضغط الهجرة الذي تتعرض له إيطاليا منذ بداية العام لا يطاق. ولا تستطيع إيطاليا وأوروبا استقبال هذا العدد من الناس".

وأضافت ميلوني أنها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة جزيرة لامبيدوزا للاطلاع "على خطورة الوضع"، وطلبت من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إدراج قضية الهجرة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.

ودعت ميلوني لإطلاق بعثة أوروبية لمنع تدفق السفن التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت إن "الحكومة الإيطالية تعتزم اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع تدفق المهاجرين على سواحلنا".

ومن المقرر زيادة فترة الاحتجاز في المراكز للمهاجرين قبل ترحيلهم من 12 إلى 18 شهرا. كما سيتم تكليف وزارة الدفاع بتعزيز قدرات تلك المراكز وبناء مراكز جديدة.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا، بعد وصول أكثر من 8 آلاف مهاجر إلى الجزيرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. ولا يزال تدفق المهاجرين مستمرا.

إيطاليا تُبدي استعدادها لمساعدة المغرب في مواجهة آثار الزلزال

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، "جورجيا ميلوني"، عن استعداد بلادها لتقديم الدعم للمغرب فيما يتعلق بالزلزال، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت.

وجاء في بيان الحكومة الإيطالية أن "ميلوني أعربت عن تضامنها مع رئيس الوزراء عزيز أحنوش وعائلات الضحايا والشعب المغربي، معلنة استعداد إيطاليا الكامل لدعم المغرب في هذه الحالة الطارئة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، استعداده لتقديم كل المساعدة الممكنة للمغرب المتضرر من الزلزال.