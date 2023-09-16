بث مباشر| السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف

تقدم “بوابة الوفد الإلكترونية” بثًا مباشرًا لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة قرية “سدس الأمراء” بمركز ببا في محافظة بني سويف" لافتتاح العديد من المشروعات القومية.

ويفتتح الرئيس السيسي العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة بني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.