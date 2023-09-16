«المعلمين» تستعد للعام الدراسى بمتابعة ميدانية وغرفة عمليات

أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تكليف الفرعيات واللجان النقابية بمتابعة استعدادات المدارس لانطلاق العام الدراسى الجديد، بالتعاون مع مسئولى المديريات والإدارات التعليمية، والمقرر بدؤه فى ٣٠ سبتمبر الجارى.

كما أعلن نقيب المعلمين، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسى الجديد، بهدف حل أى مشاكل قد تواجههم.

ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أى مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسى.

وشدد نقيب المعلمين، على النقابات الفرعية واللجان النقابية، ضرورة إجراء زيارات ميدانية للمدارس لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة لهم للقيام بمهام عملهم فى جو هادئ ومستقر.

وطالب الزناتى، مسئولى وزارة التربية والتعليم، بضرورة تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس وتحديد وقت محدد لدخولهم، لعدم تكرار التعدى على المعلمين داخل الحرم المدرسى الذى حدث فى أعوام سابقة.

وأكد نقيب المعلمين أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر فى العجز الكبير فى أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية، وكثافة الفصول التى تحول دون تنفيذ المعلم لمهام عمله على أكمل وجه.