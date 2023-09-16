أفضل الأعمال خلال شهر ربيع الأول

شهر ربيع الأول.. بدأ اليوم السبت أول أيام شهر ربيع الاول والذي يعد ثالث الشهور الهجرية، وفيه وُلد نبينا الكريم" محمد" صلى الله عليه وسلم، وفيه يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بهذه المناسبة الجليلة على مدار عقود.

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وقد أعلنت دار الإفتاءِ المصريةُ، أول أمس الخميس أن يومَ الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

سبب التسمية

وقد اختلف العرب في تسمية ربيع الأول بهذا الاسم فقالوا إن ربيع الأول وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور، وتطلق عليه العرب ربيع الكلأ

وكان أبو الغوث يقول "العرب تجعل السنة ستة أزمنة شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء

وعرف العرب ثلاث مراحل من أسماء الشهور قبل أن تستقر على أسمائها التي تعرف بها حاليًا حوالي مطلع القرن الخامس الميلادي

وقيل إن شهر ربيع الأول كان يداوي أمراضًا وعللًا في النفس لا تُداوى في غيره من شهور السنة، وذلك ببركة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاء به واتباع سنته.

الاعمال المستحبة

الدعاء من أكثر الأعمال المستحبة خلال شهر ربيع الأول

الإكثار من الذكر

إطعام الطعام

إخراج الصدقات

قراءة القرآن قدر المستطاع

الصدقة

الإكثار من الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

قيام الليل

أداء الصلاة في أوقاتها