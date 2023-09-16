57357 ترفع شعار "إعلاء صوت المرضى من أجل سلامتهم"

في اليوم العالمي لسلامة المرضى..

احتفل مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، باليوم العالمي لسلامة المريض، والذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على مدار عدة أيام، قدم خلالها توعية وتثقيف لكافة المتعاملين في الحقل الطبي، والمرضى، ونظم فعالية في قاعة مؤتمرات المستشفى، بحضور العاملين من مختلف التخصصات، وطلبة برامج الجودة التدريبية من عدد من الجامعات المصرية، عرضت خلالها معلومات هامة عن سلامة المرضى في عدة جوانب.

وينظم المستشفى احتفالات اليوم العالمي لسلامة المرضى للعام الخامس على التوالي، حيث حددت جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون هذا اليوم في عام 2019، للعمل العالمي بشأن سلامة المرضى"، بهدف تعزيز الوعي العام، والحد من الضرر الذي يصيب المرضى، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات منظمة الصحة العالمية بهذا اليوم.

وقالت د. شيماء المنياوي، رئيس قسم الجودة بالمستشفى، أن 57357، نقدم على مدار أسبوع كامل، توعية وتدريب وتكريم للعاملين به من الذين أثروا بشكل إيجابي على سلامة المرضى، رافعين شعار "إعلاء صوت المرضى من أجل سلامتهم"، وهو ذات الشعار الذي ترفعه منظمة الصحة العالمية هذا العام، حيث يشارك الفريق الطبي مع المريض في تحقيق سلامته، ورعايته، وتعليمه حقوقه ومسؤولياته، والتعرف على مرضه، والإجراءات التي تنفذ معه، كما يشارك المريض في قرار علاجه، وهو ما يعمل المستشفى على تنفيذه بالفعل.

وأكدت على تطبيق 57357 لمعايير السلامة والأمان للمرضى، بداية من استقبالهم وتسجيل بياناتهم، وانتهاء بالتعامل مع أطقم الأطباء، والتمريض، والصيادلة، والإداريين، فالجميع يشاركون في تطبيق معايير سلامة المريض، للتأكد من الأمان التام للمرضى.

وقالت رئيس قسم الجودة بمستشفى 57357، أن معايير سلامة المرضى تشمل متابعة الأخطاء الطبية، لتجنبها مستقبلا، حيث يتم تحليل البيانات، وتنفيذ مشاريع تحسين الآداء، باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، لضمان سلامة المرضى في كافة الإجراءات والتعاملات، وتحقيق أفضل النتائج لمرضى سرطان الأطفال.

مشددة على الدور الهام للميكنة سواء في نظم المعلومات، أو استخدم النظم الإلكترونية لإنشاء ملفات المرضى، وكذلك تطبيق نظام الصرف الإلكتروني للأدوية، حيث يساعد كل هذا في تطبيق معايير سلامة المريض، وتقليل الأخطاء الطبية.

فمع بداية دخول المريض للمستشفى وطوال رحلة علاجه، يتم تثقيفيه عن حقوقه وواجباته، وتنظيم غذاءه، وأدويته في المنزل، حتى لا يؤثر سلبا على حالته المرضية، يتم ذلك من خلال نظام إلكتروني خاص بكل مريض، يرصد فيه كافة المعلومات المطلوب توصيلها له.

وأشادت د. شيماء المنياوي بتميز نظام تعليم المرضى في مستشفى 57، حيت تم تكوين لجنة متعددة التخصصات، من الأطباء، والتمريض، وإعداد كتيبات وأفلام توعوية للمرضى، لإشراكهم في رحلة علاجهم، والخطط الخاصة بهم، موضحة أن لذلك تأثير الإيجابي على نتائج الشفاء.

وقالت د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، عبر مداخلة بالفيديو كونفرانس، خلال احتفالية المستشفى بيوم سلامة المرضى، أن المنظمة ترفع شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم" هذا العام، تقديراً لدورهم مع الأسر ومقدمي الرعاية الصحية في رحلة العلاج، فإشراكهم في القرار ينعكس إيجابا على السلامة والرضا ومن ثم نتائج العلاج والشفاء.

مشيرة إلى أن إشراك المرضى يأتي ضمن خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى "2021-2030"، بوصفها من الاستراتيجيات الرئيسية للقضاء على الضرر الذي يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية.

وقالت د. نعيمة القصير، بأن تخصيص يوم عالمي لسلامة المرضى يهدف بالأساس إلى إذكاء الوعي العالمي بضرورة إشراك المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية الصحية في كل ما يتعلق بالمريض من معلومات، وكذلك إشراك راسمي السياسات، والعاملين في المجال الصحي، والمنظمات ذات الصلة، والمجتمع المدني، في تلك جهود وممارسات الرعاية الصحية الآمنة، وكل ذلك بهدف العمل معا يدا بيد من أجل جعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية.

مشيرة إلى أن المنظمة في اليوم العالمي لسلامة المريض، تدعو إلى إضاءة الآثار، والمعالم الشهيرة، والأماكن العامة، باللون البرتقالي وهو العلامة المميزة للحملة

