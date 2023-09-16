السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعرف على أسعار الأسماك بأسواق المنيا

الأسماك
الأسماك

تشهد أسواق ومحلات وحلقات بيع الأسماك بمختلف أنواعها بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 16 سبتمبر ، إستقرارا في غالبية أسعار البيع والشراء للأسماك ،  تراوح  سعر بيع البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيهًا  للكيلو.

 

وتراوحت أسعار بيع القراميط من 20 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، والثعابين من 50 لــ  250 جنيهًا للكيلو  ، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا  للكيلو ، والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيهًا  للكيلو ، وأسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجى  بلغت من  50 لــ 70 جنيهًا  للكيلو ، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، وسمك موسى من 170 لــ  265 جنيهًا للكيلو ، والسبيط من 140 لــ  280 جنيهًا للكيلو .

وتراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 لــ 62 جنيهًا  للكيلو ، وترواحت أسعار بيع البلطي مقاس 2 ما بين 62 لــ 66 جنيهًا  للكيلو ، والبلطى الأسوانى ما بين 20 لــ 60  جنيهًا  للكيلو ، وأسعار بيع الفيليه البلطي ما بين 40 لــ 200  جنيهًا  للكيلو ، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيهًا  للكيلو ، والبوري 80 لــ  100 جنيهًا  للكيلو .

ووصل سعر الجمبرى الجامبو من 380 لــ  480 جنيهًا  للكيلو ، وسجل الجمبرى مقاس 1  سعر ما بين 270 لــ  370  جنيهًا  للكيلو  ، وبلغ سعر الجمبرى مقاس 2 من 1960 لــ  290 جنيهًا للكيلو  ، وسجل الجمبرى مقاس 3 سعر من 70 لــ  160 للكيلو .

جديرا بالذكر ، ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ( نهر النيل – البحر  اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) ، وتخضع أعمال الصيد  لحملات تفتيشية  على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، حيث يجرم  شباك  الصيد ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .

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