السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنويه عاجل ومهم من الهيئة القومية للأنفاق

الهيئة القومية للانفاق
الهيئة القومية للانفاق

قالت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء إختبارات مكافحة الحريق ، وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة (الطريق الدائري) كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو ، ومحطة (السودان) كنموذج للمحطات النفقية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو وذلك غد الأحد الموافق 17/9/2023 إعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً .

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السكة الحديد تعلن إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس

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فيديو.. خطوة بخطوة طريقة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من الموبيل

 واهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات .

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بيان عاجل للهيئة القومية للأنفاق
الجريدة الورقية