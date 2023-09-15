السكة الحديد تعلن إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك مصر، بإعادة تشغيل قطاري 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس) وذلك اعتبارًا من يوم 15 /10 /2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات (548 / 562 / 551 / 121) طبقًا للجداول المرفقة تعلن الهيئة عن إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس.

وأضافت أن ذلك تزامنًا مع انتهاء موسم الصيف وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 / 9 / 2023 على النحو الآتي:

اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772 /773 النوم (القاهرة / مرسى مطروح) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18 /9/ 2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء الموافق 19 /9 /2023.

واعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772 /773 الجلوس (القاهرة / مرسى مطروح) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق

28 /9 /2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29 /9/ 2023.