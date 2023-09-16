الطقس اليوم في أسيوط صافي غالباً ودرجة الحرارة العظمى 36

حالة الطقس اليوم في أسيوط صافية في الغالب مع درجات حرارة مرتفعة. وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، يشهد اليوم درجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة مئوية، مع درجة حرارة صغرى تصل إلى 20 درجة مئوية. تهب رياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم في الساعة.

من المهم أن نلاحظ أن جودة الهواء في أسيوط غير صحية في الوقت الحالي، وهذا يعني أن الأفراد قد يواجهون صعوبة بالتنفس وتأثيرات سلبية على صحتهم. كما يجب على الأشخاص المعرضون للشمس البقاء في الظل واستخدام واقي الشمس لحماية بشرتهم من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. يتم قياس مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى بـ4 معتدل. هناك أيضًا احتمال حدوث هبات رياح بسرعة تصل إلى 39 كم في الساعة.

بالنسبة للرطوبة، تتراوح بين 19٪ و 43٪ ودرجة التكثف تبلغ 9 درجة مئوية. كما أن الغطاء السحابي يسجل 0٪، مما يعني غياب السحب في السماء. فيما يتعلق بالرؤية، يتوقع أن تكون محدودة إلى حد ما بحوالي 1.6 كم. أما بالنسبة لأقصى ارتفاع للسحاب، فإنه من المتوقع أن يصل إلى 9100 متر.

وبناءً على هذه المعلومات، يجب على الأفراد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة حرارة الطقس، مثل ارتداء الملابس الخفيفة وشرب الكثير من الماء للبقاء مرطّبين. كما ينبغي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الزمنية الأكثر حرارة في اليوم والبقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان. يرجى الانتباه لهذه التوصيات والحفاظ على سلامتكم وصحتكم في ظل هذه الظروف الجوية.