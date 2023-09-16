غرق طفل في حمام سباحة نادي ديروط الرياضي

تلقى مساعد وزير الدخلية ومدير أمن أسيوط، بلاغاً من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوجود غريق في حمام سباحة نادي ديروط الرياضي.

في استجابة فورية، تم تكليف رئيس مباحث ديروط، ومعاونو مباحث امركز شرطة ديروط للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولية.

بعد الوصول إلى موقع الحادث، تبين أن الطفل “محمد س. إ.”، البالغ من العمر 13 عامًا، من قرية الكودية، قد غرق في حمام السباحة. تم نقل جثته إلى مستشفى ديروط المركزي لإجراء التشريح وتحديد سبب الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأصدرت السلطات توجيهاتها بتسليم جثة المتوفى لذويه لإكمال إجراءات الدفن. كما تم تكليف فريق المباحث بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية، بما في ذلك دراسة إجراءات السلامة في نادي ديروط الرياضي والتأكد من توفر إجراءات الحماية المناسبة.

تشهد حوادث الغرق في حمامات السباحة تكراراً في مختلف أنحاء البلاد، وتتطلب تدابير صارمة لضمان سلامة الأفراد. من المهم أن تتبع السلطات الإجراءات المناسبة للتحقق من التزام النوادي الرياضية والحمامات بالمعايير والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الزائرين، خاصة الأطفال الذين يشكلون فئة عمرية معرضة للخطر بشكل خاص

تجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أيضًا توعية الأهالي والأطفال بأهمية السلامة والحذر عند استخدام حمامات السباحة، وضرورة وجود رقابة ومراقبة مناسبة لمنع وقوع حوادث الغرق. يجب أن تعمل السلطات المحلية وأصحاب النوادي الرياضية سويًا للتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة المطلوبة وضمان سلامة زوارهم.