أسيوط للموسيقى العربية تبدع على مسرح قصر ثقافة العريش

قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية سلسلة من الفعاليات الفنية على مسرح قصر ثقافة العريش في محافظة شمال سيناء، ضمن مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني

فقد قدمت الفرقة العديد من الأعمال الموسيقية التقليدية والشعبية المصرية واللوحات الموسيقية المبتكرة والتي أشعلت الحماس والفرح في قلوب الحضور على مسرح قصر ثقافة العريش، بما في ذلك أغنية " أم البطل " غناء نادية صلاح و" أحلي بلد " غناء محمد كمال و" ألف ليلة وليلة " غناء حسناء و" مكتوبلى اغنيلك " غناء أحمد ظاهر و" أحبها " غناء سلمى و" سلمولى على مصر " غناء آلاء و" عظيمة يا مصر " غناء محمد حسنى كانت الأصوات الجميلة والأداء الرائع يجمعان سحرًا خاصًا لهذه الأعمال الموسيقية التقليدية

وقد تميزت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بمهارتها الفنية العالية واحترافيتها في تقديم العروض الموسيقية. تعتبر الفرقة واحدة من الفرق الموسيقية المميزة في مصر، وتقدم أداءً استثنائيًا يلامس القلوب ويحمل الروح العربية. وقد أثبتت الفرقة جدارتها في تقديم الثقافة والفن العربي للجمهور بطريقة رائعة ومبتكرة.

قبل انتهاء الحفل، قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية شكرها وتقديرها للجهات المنظمة لهذه الفعالية الفنية، وللجمهور الحاضر الذي أبدى تقديره واهتمامه بالعروض الموسيقية. وعبر أعضاء الفرقة عن أملهم في أن تستمر هذه المبادرات المميزة في تعزيز الثقافة والفن في مصر وتشجيع المواهب الموسيقية المحلية.

بهذه الطريقة، قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية مساهمة قيمة في إثراء المشهد الفني والثقافي في محافظة شمال سيناء، وكانت فرصة للجمهور للاستمتاع بجمال وروعة الموسيقى العربية التقليدية. وهكذا، تأكدت المبادرة الثقافية "ثقافتنا في أعيادنا" من أن الفن والثقافة هما الأساس في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق روح المجتمع.

حضر المدير الإداري للفرقة مصطفى المرعي والفنان عمر عبد المحسن مدير الفرقة، بالإضافة إلى حضور وإشراف مدير عام الفرع أشرف المشعرهاني ومحمود حنفي مدير الفرقة قسم قانوني.

يأتي هذا البرنامج تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن برنامج فني مكثف لهيئة قصور الثقافة في عدة محافظات، في إطار مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تحظى برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

فرقة أسيوط للموسيقى العربية تبتدع في عرضها على مسرح قصر ثقافة العريش

فرقة أسيوط للموسيقى العربية تبتدع في عرضها على مسرح قصر ثقافة العريش