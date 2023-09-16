نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة يومًا ثقافيًا فنيًا متكاملًا. قادت الفعاليات شيماء عبد العال، وهي مديرة المكتبة، التي تسعى بكل تفاني إلى إثراء حياة الأطفال بالمحتوى والترفيه وتهدف الفعاليات إلى تشجيع الأطفال على الاستكشاف الثقافي والفني

تم استقبال مجموعة من الأطفال في المكتبة، حيث تم تقديم نشاطات ترفيهية متنوعة. كان هناك مجموعة من الألعاب الترفيهية التي أسعدت الأطفال وجعلتهم يستمتعون بالوقت. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم مسابقات ثقافية متنوعة تشجع الأطفال على المشاركة الفعالة وتنافس بعضهم البعض في الإجابات الصحيحة. أما توجيه هذه المسابقات، فقد تم أداؤها بشكل احترافي من قبل الفنان محمد عبد المجيد ميسرة، الذي لبى الدعوة بكل سرور وساهم في إثراء هذا اليوم الثقافي الرائع. بالإضافة إلى المسابقات والألعاب، تم تسليط الضوء على المواهب المختلفة للأطفال. تم توفير فرصة لعرض المواهب المبدعة في مختلف المجالات مثل الغناء، الرسم، العزف على الآلات الموسيقية وعروض الأداء الحية. تم تشجيع الأطفال المبدعين وإلهامهم للمزيد من التطور والتعلم.

لتنويع الفعاليات، تم عرض العديد من الأفلام الوثائقية التي تثري المعرفة وتوسع آفاق الأطفال. استمتع الأطفال برؤية العالم من خلال الشاشة، واكتسبوا معلومات جديدة وقيم ثقافية.

اختتم اليوم الثقافي الفني بتكريم الأطفال الفائزين في المسابقات والذين قدموا أداءً مميزًا. تم منحهم جوائز رمزية تقديرًا لجهودهم وتفوقهم. وتهدف هذه الجوائز لتشجيع الأطفال على الاستمرار في التعلم وتطوير مواهبهم.

يأتي هذا اليوم الثقافي والفني في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل اقام فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وتعكس هذه الفعالية التزام الوزارة ببناء مستقبل أفضل للأطفال من خلال إثراء حياتهم الثقافية والفنية منذ الصغر. إن تنظيم هذا اليوم الثقافي يعكس اهتمام المكتبة بتعزيز التعليم الثقافي وتقديم بيئة تعليمية تشجع تطوير المواهب والقدرات لدى الأطفال.

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وعروض سينمائية بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وعروض سينمائية بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وعروض سينمائية بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وعروض سينمائية بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وعروض سينمائية بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وعروض سينمائية بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وعروض سينمائية بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وعروض سينمائية بثقافة أسيوط الجديدة

مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب وعروض سينمائية بثقافة أسيوط الجديدة