الشوالي يدخل في صدام جديد مع جماهير الأهلي: "الزمالك نادي القرن الإفريقي"

تسبب المعلق التونسي عصام الشوالي في حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما علق على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، بنهائي كأس السوبر الإفريقي، والتي خسرها المارد الأحمر بنتيجة 1/0.



وأكد الشوالي خلال تعليقه على نهائي السوبر الإفريقي بالأمس، أن الزمالك يعد نادي القرن الإفريقي، على الرغم من فوز الأهلي بالجائزة في بداية القرن الحالي.

وأوضح المعلق التونسي أن الزمالك نجح في حصد لقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي والمقاولون العرب، حيث قال: "نهائي مصري خالص للسوبر الإفريقي مرتين وهما الزمالك ضد الأهلي والزمالك ضد المقاولون وفي المرتين فاز البيت الأبيض نادي القرن الإفريقي".

الشوالي وجماهير الأهلي

تربط الشوالي علاقة غير جيدة بجماهير المارد الأحمر، بعد تعليقه على عدد من المباريات الإفريقية للأهلي، حيث يرى عشاق القلعة الحمراء أن المعلق التونسي يكون منحازًا للخصوم التي تلعب أمام الفريق.

كما تسبب توضيح المعلق التونسي للمقول الشهيرة "القاضية ممكن"، والتي قالها خلال نهائي القرن بين الأهلي والزمال في 2020، بدوري أبطال إفريقيا، أنه دائمًا ما يقولها خلال المباريات التي يقوم بالتعليق عليها.

وأشار إلى أن الزمالك كان الطرف الأفضل خلال هذه المباراة، مما تسبب في حالة من الغضب للجماهير الحمراء.