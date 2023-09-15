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السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ظهور باهت لصفقات الأهلي الجديدة في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

الأهلي
الأهلي

تلقت جماهير الأهلي صفعة قوية بعدما تعرض الفريق الأول لكرة القدم لخسارة لقب كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

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وشارك الثنائي إمام عاشور ورضا سليم، صفقات المارد الأحمر الجديد في المباراة، لكنهما لم يكونا عند حسن ظن الجماهير الحمراء، ليقوم المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بإخراجهم في الشوط الثاني، بعدما رأى أن حالتهم البدنية لم تكتمل بنسبة 100% خلال مشاركتهم بالمباراة.

حيث ظهر على إمام عاشور عقب نهاية الشوط الأول حالة التعب الشديدة، مما جعل العديد من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتسائلون عن حالة اللاعب البدنية.

إمام عاشور 


تفاصيل المباراة

نجح اتحاد العاصمة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 43، عن طريق زين الدين بلعيد من ركلة جزاء.
بينما تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في العديد من الهجمات الخطيرة، والتي كادت أن تُزيد الفارق، حيث تصدى لهجمة خطيرة من فريق اتحاد العاصمة ليحرمه من التقدم على الفريق الأحمر بالهدف الأول في مباراة السوبر الأفريقي الجارية الآن.
وقام حكم المباراة بإلغاء هدف التقدم للأهلي على اتحاد العاصمة الجزائري الذي جاء في الدقيقة السادسة عن طريق النجم محمود عبد المنعم كهربا، إلا أن الحكم ألغاه بسبب تدخل خاطيء على يد الحارس.

وحاول الأهلي إدراك هدف التعادل لكنه لم يستطع لتنتهي المباراة بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف.

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