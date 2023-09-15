قائمه حسين لبيب تعقد ندوة مع أعضاء الزمالك لحل المشاكل "بالصور"

عقدت قائمه حسين لبيب جلسة خاصه مع أعضاء نادي الزمالك لبحث حلول ومشاكل القلعة البيضاء في جلسة عقدت مساء اليوم الجمعة.

اقرأ أيضا...

وتطرقت الجلسة لبحث المشاكل الراهنه التي يعاني منها قلعة ميت عقبة ورسم خريطة الطريق للخروج من الأزمه الراهنه.



وجاءت قائمة حسين لبيب لانتخابات الزمالك كاملة كالتالي:

حسين لبيب: رئيس مجلس إدارة

هشام نصر: نائب رئيس مجلس إدارة

حسام المندوه: أمين صندوق

الأعضاء فوق السن

أحمد سليمان

هاني شكري

هاني برزي

عمرو أدهم

حسين السيد

محمد طارق

الأعضاء تحت السن

رامي نصوحي

أحمد خالد حسانين

نيرة الأحمر.



وفي سياق متصل قد قدم قائمه حسين لبيب أوراق ترشحة يوم الأحد الماضي في أخر أيام تقدم أوراق ترشحة في اليوم السابع وفقا لما حدده عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك ورئيس اللجنه الثلاثية بالقلعة البيضاء

والجدير بالذكر، تعقد انتخابات القلعة البيضاء يوم ٢٠ من شهر أكتوبر 2023 لمدة ٤ مواسم تبدأ من 2023حتي 2027.