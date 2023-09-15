موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار التنزاني في الكونفيدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقوة لمواجهة أرتا سولار التنزاني، ضمن منافسات مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



وسافرت بعثة الفارس الأبيض تنزانيا، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو التواجد في الأراضي التنزانية للتكيف على الأجواء قبل خوض المباراة.



موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقوة لمواجهة أرتا سولار التنزاني، ضمن منافسات مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تنطلق مواجهة أرتا سولار التنزاني أمام الزمالك في الرابعة من عصر الغد السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب "Azam Complex Stadium".



القنوات الناقلة

تُنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث المباراة بشكل حصري خلال الأيام المقبلة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن طاقم الحكام الذي سيُدير المباراة، حيث سيُدير اللقاء طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني، حكم ساحة، بينما يعاونه كل من: سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان، بجانب سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

وكان الجهاز الفني للقلعة البيضاء قد أعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار، والتي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.