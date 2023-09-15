"ناس هايصة بـ"ضيف جدة" وناس لايصة في "المغرب وليبيا".. انتفاضة السوشيال ميديا بسبب حفل ليلة الزمن الجميل

تصدر حفل ليلة الزمن الجميل مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية والذي أقيم مساء أمس الخميس على مسرح بنش مارك ضمن فعاليات ضيف جدة 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وقدم باقة رائعة من أروع نجوم الزمن الجميل كـ"محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي"، ضمن حفلات جدة برعاية الهيئة العامة للترفية.

حفل ليلة الزمن الجميل

حفل ليلة الزمن الجميل يشغل أزمة مع الجماهير

تسبب حفل ليلة الزمن الجميل في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحفل جاء بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها العالم خلال الأيام السابقة من زلزال المغرب وفيضان ليبيا.

وسرعان ما فتحت السوشيال ميديا أبواب النيران على حفل ليلة الزمن الجميل والتي جاءت كالأتي،"لا وقت مناسب للحفلات والناس تحت الإنقاذ في عدد من الدول...ولا الأصوات تصلح...حفلة بنكهة الفيضان والزلازل"، "غريبه ادارة هالدول يلي تقيم هالحفلات الغنائيه والطرب بوقت يوجد دول قريبه منها أصيبت بكوارث طبيعيه.. قرى ومدن اختفت من على سطح الأرض .. مئات الشهداء والجرحى والمفقودين..من له نفس يتمايل ويرقص على الطرب وهو يسمع ويرى على الإعلام مايحدث من مآسي دول مجاوره .. اكيد هذه البشر ضعف عندها الاحساس"، "علام يبدوا ان هذه الحفلات تذاع من كوكب اخر غير كوكب الارض خارج مجرة درب التبانة لانه هناك في كوكب الارض مصاب جلل راح ضحيته الآلاف بين زلزال المغرب واعصار ليبيا فرحمة الله علي الشهداء ولا عزاء للنخوة او الفزعة او المواساة في هذا الزمان"، "الناس عاملين حداد ومساعدت وناس ماتت فى لحظه وانتم عامين حفله حسبي الله ونعم الوكيل"، "والله ما بعرف كيف الكم نفس تحتفلوا، والعالم كله كوارث لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم"، "ليالي الطرب في جدة وليالي البرد والجوع والخوف في زالزال المغرب واعصار ليبيا كان صعب التأجيل في الحفلات وادعاء بعض التأثر بما حدث هل نحن حقا من اشتاق الرسول لرويتهم".

حفل ليلة الزمن الجميل

حفل ليلة الزمن الجميل

أحداث حفل ليلة من الزمن الجميل

بدأ المطرب محمد ثروت حفل ليلة الزمن الجميل بأغنية مين ميحبش فاطمة وهو تتر مسلسل من الذي لا يحب فاطمة لأحمد عبد العزيز، وحرص محمد ثروت على تقديم الشكر لهئية الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ ، كما توجه بالشكر إلى الجمهور الذى حرص على حضور هذا الحفل.

حفل ليلة الزمن الجميل

شاركت الفنانتان الكبيرتان ميادة الحناوي وعفاف راضي في إحياء حفل "ليلة الزمن الجميل"، حيث تألقت وأبدعت كلٌ منهما بأجمل ما غنّت في مشوارها الفني.

حفل ليلة الزمن الجميل